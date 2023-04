Karfreitagsabkommen Nordirland gedenkt dem Ende des Bürgerkrieges vor 25 Jahren

Das Karfreitagsabkommen beendete einen blutigen Bürgerkrieg zwischen beiden Lagern. Etwa 3700 Menschen kamen in dem Konflikt ums Leben. Ungefähr 47.500 wurden verletzt. Der Stichtag ist der 10. April, aber da das Abkommen eng mit dem Feiertag Karfreitag verknüpft ist, gab es bereits an diesem Tag mehrere offizielle Gedenkveranstaltungen.

Angehöriger beklagt politische Lähmung

So fand im nordirischen Regionalparlament Stormont etwa eine Gedenkversammlung statt. In Dublin wurden die mehr als 3600 Namen der Todesopfer der sogenannten "Troubles" verlesen. Mehrere Betroffene und Angehörige versammelten sich an einem Strand an der Küste Nordirlands, um den Sonnenaufgang gemeinsam zu verfolgen und in Gedenken an die Ereignisse inne zu halten.