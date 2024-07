Karl-Rolfus-Schule: Thomas Mürle wird Nachfolger von Birgit Hehl

„Großer Bahnhof“

Viele Wegbegleiter, darunter sogar eine ehemalige Kollegin aus dem Ausland, waren gekommen, um den Festakt mitzufeiern. Das Fest wurde von Stephan Hölscher, dem Schulleiter der Leopoldschule in Weil, mit einem Violinspiel untermalt. Leichtigkeit und Heiterkeit brachten die Standup-Einlagen des weiblichen Clowns Veronika Mehlin, Fachlehrerin an der Karl-Rolfus-Schule. Birgit Ackermann, Vorständin des St. Josefshauses als Träger der Schule, hob in ihrer Ansprache hervor, dass Hehl stets eine treibende Kraft in wichtigen fachlichen Belangen gewesen sei und sich unermüdlich auf der Suche nach Lösungen gezeigt habe. Ackermann lobte besonders Hehls unnachgiebigen Einsatz für Inklusionsprojekte: „Sie haben für die Ihnen wichtigen, fachlichen Themen immer die Fahne hochgehalten, egal, in welchem Gremium, egal, wer Ihnen gegenübersaß, das zeichnete Sie in besonderer Weise aus.“ Sie dankte Hehl für die erfolgreiche Umsetzung von vielen Inklusionsprojekten wie mit der Freien Evangelischen Schule, der Kita Kunterbunt und der Hans-Thoma-Schule. Ohne Hehls Engagement wären diese Initiativen nicht so erfolgreich gewesen.

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war eine liebevoll gestaltete „Berufswegekonferenz“, in der Hehls engstes Mitarbeiterteam ihre Verdienste würdigte. In bewegenden Worten lobten die „weltbesten Sekretärinnen“, das „kompetenteste Leitungsteam“ sowie die Leitungen des Schulkindergartens und befreundeter Schulen aus Waldshut und Lörrach Hehls Qualitäten. Besonders hervorgehoben wurden ihr unermüdlicher Einsatz für inklusive Bildung, ihre Leidenschaft bei der Entwicklung neuer Angebote sowie ihre Fachlichkeit und ihr Kampfgeist.