Karneval Prunk oder Abstand: Karneval in Deutschland auf dem Endspurt

Und NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU) war das, was seine Opposition gerne in ihm sieht: ein "Insta-Präsident". Er erschien mit einem großen Instagram-Rahmen bei der TV-Aufzeichnung der ARD-Fernsehsitzung in Köln. "Karneval wäre nicht halb so schön und fröhlich, wenn man nicht auch mal ein wenig über sich selbst lachen kann", so Wüst.