Biathlon: Doll beendet Karriere mit Rang 27 - Bö siegt erneut

Zweiter wurde am Sonntag der Norweger Johannes Dale-Skjevdal, Rang drei sicherte sich Emilien Jacquelin aus Frankreich. Für Bö war es der 76. Weltcupsieg und der insgesamt 85. Rennsieg seiner Karriere. Damit steht nur noch sein Landsmann Ole Einar Björndalen (95), mit dem sich Bö den Titel Rekord-Weltmeister (20) teilt, vor ihm. Die dominierenden Norweger gewannen alle Weltcup-Wertungen. Neben seinem fünften Weltcupgesamtsieg gewann Bö auch die Disziplinwertungen im Massenstart, Einzel und in der Verfolgung. Sein Bruder Tarjei Bö war der Beste in der Sprintwertung. Auch die Nationenwertung und Staffelwertung gingen an die Skandinavier.