Karsau: Zwischenlager für Erdaushub wird auf sich warten lassen

Danach bestehe ein Zielverstoß zwischen einer im Regionalplan ausgewiesenen Grünzäsur für das Grundstück, auf dem das Zwischenlager entstehen soll, und den Eigenschaften eines solchen Lagers. Daher sei in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg und dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren gemäß Paragraf 6 des Raumordnungsgesetzes (ROG) in Verbindung mit Paragraf 24 des Landesplanungsgesetzes (LplG) vereinbart worden, wie Christiane Ripka, Stadtbauamtsleiterin, in der Sitzung des Karsauer Ortschaftsrates ausführte. Am 4. Juli habe der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, den Antrag für das Zielabweichungsverfahren beim Regierungspräsidium Freiburg zu stellen.