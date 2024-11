Katastrophe in Urlaubsregion 78 Vermisste nach Jahrhundertflut in Spanien - Neue Unwetter

Spanien wird derweil von weiteren Unwettern heimgesucht. Nachdem es am Donnerstag bereits unter anderem auf Mallorca stark geregnet hatte, sorgten heftige Niederschläge in der Nacht auf Freitag in Katalonien für Überschwemmungen. In dem bei Urlaubern beliebten Fischer- und Künstlerdorf Cadaqués an der Costa Brava rissen die Wassermassen circa 30 Fahrzeuge in den Fluss, wie Bürgermeisterin Pia Serinyana Torrents mitteilte.

Viele dieser Fahrzeuge seien im Fluss vor einer Brücke auf und nebeneinander gestapelt zum Stehen gekommen, berichteten die Zeitung "La Vanguardia" und andere Medien. Für Freitag gab der spanische Wetterdienst Aemet derweil keine Unwetterwarnung aus.