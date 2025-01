Katastrophen Feuerwehr: Bevölkerung muss sich wieder mehr selbst helfen

"Viele Einsätze wären gar nicht erforderlich, wenn sich die Leute besser vorbereiten würden", sagte der Verbandschef. Anwohner an Flüssen hätten zum Beispiel in der Vergangenheit Pumpen und Sandsäcke zu Hause gehabt. Es habe auch Bretter gegeben, um Türen und Fenster vor Wasser zu schützen. "Heute habe ich bei vielen das Gefühl, sie kümmern sich nicht. Sie wählen die 112, und die Feuerwehr macht das dann schon." Das sei gar nicht möglich.

Schutz vor Katastrophen in Klassenzimmer bringen

Der Feuerwehrverband fordert auch vor diesem Hintergrund, dass der Bevölkerungsschutz mehr im Unterricht thematisiert werden müsse. Feuerwehren fahren bereits vielfach zur Brandschutzaufklärung an Schulen. Schüler und Schülerinnen lernen dabei das Verhalten bei Naturgefahren wie Hochwasser, Bränden oder Erdbeben. "Wir gehen sogar in Altenheime", sagte Banse. Bei der Aufklärung gehe es auch darum, was Sirenen-Alarm bedeutet.