Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang Februar hatte ein Behandlungsteam des Zentrums für transkulturelle Psychiatrie am Humboldt-Klinikum Ende Februar die Spezialsprechstunde kurzfristig eingerichtet. Angehörige können dort psychiatrisch-psychologische Unterstützung bekommen. Schwerpunkt des Zentrums sind ein kultursensibler Ansatz und muttersprachliche Behandlung, in dem Fall auf Türkisch und Arabisch.

Hohe Nachfrage an Sprechzeiten

"Ich dachte nicht, dass es so viele Leute gibt, die so eine Sprechstunde brauchen", sagte Basman. Rund 50 türkischsprachige Patientinnen und Patienten habe er bislang betreut. Wegen der unerwartet hohen Nachfrage habe er die Sprechzeiten von anfänglich zwei Stunden pro Woche auf den kompletten Freitagnachmittag ausgeweitet. Außerdem soll in den kommenden Wochen eine Gruppentherapie angeboten werden.