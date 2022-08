Katastrophen Wie der Sandoz-Chemieunfall den Rhein zur Kloake machte

Basel - Zwei Angler stehen am Samstag, dem 1. November 1986, wie so oft in aller Herrgottsfrühe zum Fischen am Oberrhein. "Es war so sechs, sieben Uhr morgens, da war der Rhein noch intakt", berichtete Hans-Dieter Geugelin der ZDF-Sendung "Hallo Deutschland" im Oktober 2021. "Zwei Stunden später sahen wir die ersten toten Aale vorbeischwimmen." Die Freunde dachten, die Aale seien in eine Schiffsturbine geraten. "Aber mit der Zeit wurden es immer mehr." Dann sieht Manfred Trenkle, wie sich das Rheinwasser rötlich färbt.