Der Brand- und Katastrophenschutz liegt in Deutschland in der Verantwortung der Bundesländer. "Wir haben Waldbrände und Hochwasserlagen, die wir im Umfang bislang nicht kannten", sagte Banse. Es komme deshalb vor, dass von Kommunen beschaffte Fahrzeuge an ihre Grenzen stießen. "Mit einem Fahrgestell, was ich zum Beispiel in der Berliner Innenstadt oder anderen Gemeinden einsetze, kann ich noch lange nicht ins Gelände gehen", erläuterte er.

"Es wurde erkannt nach den Ereignissen, dass wir Defizite haben. Man beginnt zu beschaffen." Nach den Worten des Verbandschefs fehlt es aber mitunter an Geld in den kommunalen Haushalten und an Kapazitäten bei den Herstellern von Einsatzfahrzeugen. "Es kann passieren, dass man auf ein neues Fahrzeug bis zu drei Jahre wartet."