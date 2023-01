Katholische Kirche Bundesweites Trauergeläut zur Beisetzung von Benedikt

Papst Franziskus will vor dem Petersdom einen großen Trauergottesdienst mit Zehntausenden Menschen abhalten. Anschließend wird Benedikt im ehemaligen Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Der deutsche Theologe, mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben.

Der Petersdom in Rom hat heute erneut die Pforten für Besucher und Gläubige geöffnet. Vom Morgen an konnten die Menschen in die Basilika, wo wie schon am Montag der frühere Pontifex aufgebahrt war. Bereits ab etwa 5.00 Uhr kamen die ersten Leute in den Dom. Am Montag hatte die vatikanische Gendarmerie rund 65.000 Besucher gezählt, die das Gotteshaus betraten und an dem öffentlich aufgebahrten Benedikt vorbeigingen. Der Deutsche liegt auch noch am Mittwoch zum Abschiednehmen im Dom.