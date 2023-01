Katholische Kirche Papst kritisiert Ausbeutung des Kontinents Afrika

"Diese Idee, dass Afrika existiert, um ausgebeutet zu werden, ist das größte Unrecht; aber sie ist im kollektiven Unterbewusstsein vieler Menschen und das muss geändert werden", sagte der Pontifex in einem Interview des spanischen Magazins "Mundo Negro", das am Wochenende veröffentlicht wurde. Das Oberhaupt der Katholiken will die beiden afrikanischen Länder vom 31. Januar bis 5. Februar besuchen.

Franziskus mahnte darüber hinaus, das Afrika nicht nur reich an Bodenschätzen sei. Der "geistige Reichtum" des Kontinents bestehe aus so vielen Menschen, aus Jungen und Mädchen, die intelligent und gebildet seien, sagte der Papst. Viele Weltmächte konzentrierten sich in Afrika auf Plünderungen, "aber sie sehen nicht die Intelligenz, die Größe, die Kunst der Menschen", kritisierte er.