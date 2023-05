Katholische Kirchengemeinde in Grenzach-Wyhlen Keine typische Gemeinde mehr

Erhalt der Traditionen

Dass sich diese und viele andere Fragen auch im Fragebogen der Arbeitsgruppe „Struktur – Über den Kirchturm hinaus“ an den Pfarrgemeinderat befinden, wurde in der Sitzung des Gremiums ebenfalls deutlich. Andreas Brüstle referierte aus dem Fragenkatalog daher auch Überlegungen, welche Gottesdienstformen besonders gut angenommen werden. Weitere Fragen betrafen die Infrastruktur, die Anbindung zur Kirche, zum sozialen Gefüge einer Gemeinde und den Erhalt besonderer Traditionen. Die entsprechenden Daten und Fakten, die man so auch aus den Arbeitsgruppen „Ermutigung zum mündigen Christsein“, „Mehr als Bildung“, „Spiritualität“ sowie „den Kindertageseinrichtungen in der Pfarrei Neu“ erhalte, würden dann von den künftigen Gremien zu bearbeiten sein und es würden dann auch die nötigen Schlussfolgerungen im Sinne des Projekts 2030 gezogen werden müssen.