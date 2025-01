Katholische Kirchengemeinde Weil: Trotz Veränderungen herrscht Zuversicht

Kirchenentwicklung 2030

„Nach einem vierjährigen Prozess treten wir 2025 in ein finales Jahr ein“, blickte Pfarrer und Dekan Gerd Möller voraus. Die Eckdaten seien herauskristallisiert worden. Zum 1. Januar 2026 werde sowohl bei der Kirche, bei den Kirchengemeinden und bei den Pfarrern ein neuer Rechtsstatus bestehen. Vom Wiesental über das Kandertal bis ins Dreiländereck würden alle zu einer großen Gemeinde werden. „Das ist eine große Herausforderung, aber es birgt auch eine Chance“, stellte Möller fest.

Die Menschen würden Kirche vor Ort gestalten. Hier setze der Bischof auf das Ehrenamt. Die Gemeinde, die sich bildet, gestalte das Grundleben selbst. Es werde darauf vertraut und es werde den Menschen in den Gemeinden zugetraut, dass sie den Blick für ihre eigene Gemeinde haben. Es ist vorgesehen, dass die bisherigen Hauptamtlichen auf der Ebene der neuen Kirchengemeinde in verschiedenen Aufgaben tätig sind. In den bisherigen Tätigkeiten werden sie nur noch teilweise zu finden sein.