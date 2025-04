Katholische Sozialstation Weil: Zukunft der Einrichtung steht auf dem Spiel

Vorgaben sorgen für hohe Kosten

Gründe hierfür lägen vor allem in den hohen Kosten durch die vom Gesetz vorgeschriebenen Vorgaben, die für trägerverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaften teilweise höher seien als für eine stationäre große Pflegeeinrichtung. Diese Kosten seien durch die Betreuungspauschalen und Sätze der Pflegeversicherung nicht gedeckt und müssten so neben Miet- und Verpflegungskosten auf die Angehörigen umgelegt werden, was aber die Kosten für einen Platz in unverantwortbare Höhen treiben würde.

In diesem Dilemma gebe es momentan keinen Ausweg, der gerecht für die Angehörigen und wirtschaftlich für die Sozialstation sei, heißt es. Vom Gesetzgeber sei in nächster Zeit nicht mit einer auskömmlichen Finanzierung oder Änderung der Rahmenbedingungen zu rechnen. „Das heißt konkret, dass der Status quo so nicht mehr wirtschaftlich vertretbar zu führen ist, was das hohe Defizit im Haushalt der Sozialstation zeigt“, heißt es in der Mitteilung.