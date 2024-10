Katzenbergtunnel: Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Während der qualmende Zug – auch diese realistische Sichtbehinderung stellte die Feuerwehr her – in der Tunnelröhre Richtung Freiburg stand, rollte die Kolonne der Feuerwehr in der freien Röhre heran. Die Notfallstelle lag am Kilometer 252,6 der Rheintalbahn, also etwa am südlichen Drittel des Tunnels.