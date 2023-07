Kaufhäuser Neuer Galeria-Chef will Sortimente regionalisieren

In Orten mit hoher Kaufkraft wie Bad Homburg "müssen wir keine großen Shops von Esprit oder Tim Tailor haben. Da können wir sogar Paul&Shark verkaufen", so van den Bossche. Paul&Shark ist eine hochpreisige Modemarke. Auch an Plätzen wie München-Schwabing habe das Unternehmen mit höherwertigen Marken "ein Riesenpotenzial".

In anderen Filialen wie Köln-Nippes dagegen müsse sich das Markenangebot eher an junge Familien mit durchschnittlichem Einkommen anpassen. "Wir werden noch sehr viel stärker dahin kommen, solche Unterschiede zwischen unseren Filialen zu machen, um von den lokalen Gegebenheiten zu profitieren", sagt van den Bossche, der zwischen 2014 und 2017 Chef von Galeria Kaufhof in Köln war. Inzwischen sind Kaufhof und Karstadt unter dem Dach der österreichischen Signa zu Galeria vereinigt.