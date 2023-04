Kaufmännische Schule Fast jeder neunte Schüler ein Ersthelfer

Schnelles Handeln

So konnten jüngst 55 Schüler in drei Gruppen an jeweils zwei Nachmittagen nach dem Unterricht auf freiwilliger Basis auf Notfallsituationen vorbereitet und zum Ersthelfer ausgebildet werden. Finanziell unterstützt wurde die Aktion durch die schuleigene und gemeinnützige Dr. Hansjörg Kramer-Stiftung, die drei Viertel der Kosten übernahm. Die Fortbildungsmaßnahmen wurden von Bruno Sonnenmoser und seinem Team vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Lörrach, geleitet.

Was können die frisch gebackenen Ersthelfer? In Notfällen sollen die Ersthelfer die Erstversorgung des Verletzten übernehmen können, bevor professionelle Hilfe eintrifft. Sie sind oft die ersten am Ort des Geschehens und können durch ihr schnelles Handeln Leben retten oder zumindest dazu beitragen, dass sich der Gesundheitszustand des Verletzten stabilisiert. Sie können Unfallstellen sichern, wissen, wie man Notrufe absetzt und dabei möglichst genaue Angaben zur Art des Notfalls, zum Unfallort und zur Anzahl der Verletzten macht.