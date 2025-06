An diesem Wochenende gab es Hitzetemperaturen mit über 30 Grad: Wer da Abkühlung im Müllheimer Freibad suchte, stand am Sonntag vor verschlossenen Türen. Wegen einer defekten Wasseraufbereitungsanlage musste das Schwimmbad für den öffentlichen Betrieb geschlossen werden, und das bleibt voraussichtlich so bis einschließlich Montag, 23. Juni. Dies teilte die Stadt Müllheim am Sonntagvormittag über die sozialen Medien mit. Die Steuerung der Wasseraufbereitungsanlage sei aktuell nur teilweise funktionsfähig, was zu Störungen in der Pneumatik und somit zu Fehlstellungen führe. Ein Filter sei dadurch bereits beschädigt und könne nicht mehr betrieben werden, heißt es von Seiten der Stadt. Zudem bestehe die Gefahr, dass Pumpen aufgrund ähnlicher Fehler überhitzen und sich entzünden könnten. Um weitere Schäden zu vermeiden, habe man die Anlage teilweise außer Betrieb genommen. Eine Wiedereröffnung des Bades sei erst nach Rücksprache mit den Fachfirmen möglich, „da es sich teilweise um speziell angepasste Anlagenteile handelt, die ausgetauscht oder repariert werden müssen“, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt bittet um Verständnis.