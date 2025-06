Rekord in Steinenstadt

Der Ansturm am Sonntag sei heftig gewesen. Walter verweist zum Vergleich auf „gute, heiße Sonntage“, an denen in der Regel zwischen 1500 und 1800 Besucher möglich seien. Die Parkplätze hätten nicht ausgereicht, so dass mancher Besucher seinen Wagen auf privaten Wiesen abstellte. Es sei aber jederzeit ein Durchkommen gewesen, so der Betriebsleiter. Ohnehin sei alles trotz des Ansturms friedlich verlaufen, die Badegäste hätten sich gut verteilt auf dem Areal. Es sei genug Personal vor Ort gewesen, so dass die Sicherheit jederzeit garantiert und damit auch kein Einlassstopp nötig gewesen sei. Hilfreich war laut Walter, dass der Müllheimer Badleiter bereits morgens über die Störung informiert hätte, „so dass wir alles Nötige in die Wege leiten konnten“. Security-Kräfte aus Müllheim hätten das Steinenstadter Bad unterstützt. Zudem sei das gesamte Team Doppelschichten gefahren, um den Ansturm gut zu bewältigen, fasst Walter zusammen.

Stromausfall

Für die Stadt Müllheim kam an diesem Sonntag „alles zusammen“, meint Bürgermeister Löffler im Rückblick auf das Wochenende, an dem es auch einen großflächigen Stromausfall gab. Ein Kurzschluss hatte 25 Trafostationen lahmgelegt. Betroffen waren vor allem der Ortsteil Vögisheim und der östliche Teil der Kernstadt. Nach rund zwei Stunden war die Störung behoben. Das alles werde aber in den Schatten gestellt von dem mutmaßlichen Tötungsdelikt, das sich am Sonntagmorgen in der Müllheimer Südstadt ereignet hat. „Das macht uns tief betroffen“, sagte der Rathauschef im Gespräch mit unserer Zeitung.