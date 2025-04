Kein Thriller Fitzeks "Horror-Date" nähert sich dem Tod mit Humor

"Wir versuchen ständig, den Tod zu verdrängen, aber es gelingt uns nicht und es sollte uns auch nicht immer gelingen, weil es am Ende genau das ist, was unser aller Leben bestimmt", sagt Fitzek der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Protagonisten nutzen in "Horror-Date" die Dating-Plattform "The Walking Date" – angelehnt an die bekannte Zombie-Serie "The Walking Dead". Die Seite ist für todkranke Singles, die sich noch ein letztes Mal verlieben wollen. So auch Nala.