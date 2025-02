Keine Medaille: Frühes WM-Aus für Deutschland im alpinen Team-Event

Dürr gewann ihr Duell mit Delphine Darbellay, Straßer verlor gegen den extrem schnellen Thomas Tumler. Da es nach den insgesamt vier Paarungen 2:2 stand, entschied die Addition aus der besten Zeit einer Frau und eines Mannes. Hier waren die Schweizer letztlich um 0,27 Sekunden vorn.

Vor drei Jahren im olympischen Finale

Die Deutschen waren mit guten Erinnerungen in den Teamwettbewerb gegangen. 2021 hatten sie WM-Bronze, bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 Silber geholt. Bei den Titelkämpfen in Saalbach-Hinterglemm ruhen die größten Hoffnungen nun auf Dürr und Straßer in den Einzel-Slaloms.