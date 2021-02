«Keine Zeit zu sterben» Neuer James-Bond-Film startet etwas früher

Statt am 8. Oktober soll der Film in Deutschland nun schon eine Woche früher am 30. September starten. Den neuen Termin veröffentlichte Universal Pictures Germany auf der offiziellen Website zum Film.

Ursprünglich hätte "Keine Zeit zu sterben" (Originaltitel: "No Time To Die") bereits im Oktober 2019 in die Kinos kommen sollen. Wegen eines Wechsels auf dem Regiestuhl und Nachbesserungen am Drehbuch wurde der Start zweimal verschoben. Kurz nachdem der Film fertig war, brach die Coronavirus-Pandemie aus. Seitdem wurde die Premiere weitere drei Male vertagt. In vielen Ländern der Welt sind die Kinos derzeit geschlossen. Auch viele andere Filme wurden verschoben.