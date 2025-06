Glückliche Miene

Glückliche Miene machte auch der TuS-Vorsitzende Daniel Schwald. Mehr Publikum als im Vorjahr verzeichnete das jüngste Turnier, was bedeute, dass es in der Kasse klingelte. „Wir planen, den Erlös in die Jugend zu investieren, nötig seien Ersatzbeschaffungen“, gab er Auskunft. Ansonsten habe es trotz der vielen Besucher keine Vorfälle oder gar Verletzungen gegeben. Unterm Strich habe man zwar zwei Teams weniger in den Listen, aber auch Anfragen aus Schopfheim. „Wir sind bekannt“, so Schwald, jedoch habe es aus mehreren Gründen Absagen gegeben.