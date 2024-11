Keis Lörrach: Ein klarer Fahrplan ist gefragt

Turbulente Zeiten

Eine längere Hängepartie bringe für die Wirtschaft in der Region Hochrhein-Bodensee zusätzlich Unsicherheiten in diesen turbulenten Zeiten. Dass es in der Krise ab sofort klare Richtungsentscheidungen braucht, schreibt Bert Sutter, Präsident des Wirtschaftsverbands industrieller Unternehmen (wvib) Schwarzwald, in seiner Mitteilung. „Olaf Scholz sollte so schnell wie möglich die Vertrauensfrage stellen und Neuwahlen ermöglichen“, meint Sutter.