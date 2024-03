Kellnerlauf: Pariser Kellner und Kellnerinnen laufen wieder um die Wette

Paris - Eine Tasse Kaffee, ein Glas Wasser und ein Croissant auf dem Tablett und damit so schnell wie möglich ans Ziel kommen, ohne etwas zu verschütten und ohne zu rennen: Nach mehr als zehn Jahren fand in Paris erstmals wieder das traditionsreiche "Kellnerlaufen" statt, das geschlechtsneutral in "Café-Laufen", Course des cafés, umbenannt wurde.