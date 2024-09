Kernfusionsforschung Grundlagen für Kernfusion - "Wendelstein 7-X" in neuer Phase

Dauerbetrieb als Ziel

Die etwa 1000 Tonnen schwere Anlage in einer mehrstöckigen Halle im Osten Greifswalds gehört nach Aussage des Instituts zu den weltweit führenden Anlagen, wenn es um die lange Erzeugung heißen Plasmas geht. Mit dem bevorstehenden Programm wolle man sich an die Spitze setzen. Zunächst laufen die Experimente bis Dezember und dann noch einmal von Februar bis Mai. Nach einer erneuten Wartungsphase soll dann 2026 oder 2027 eine Plasmadauer von einer halben Stunde in Angriff genommen werden, was praktisch einem Dauerbetrieb entspräche und so Grundlagen für mögliche Kraftwerke schaffen soll.

Zu teuer und zu spät?

Inklusive Investitionen, Betriebs- und Personalkosten hat "Wendelstein 7-X" bereits mehr als eine Milliarde Euro gekostet. Kritiker sagen, Kernfusion sei zu teuer und komme zu spät, wenn sie überhaupt komme. Thomas Klinger, Leiter von "Wendelstein 7-X", wendet ein: "Der Umbau unseres Energiesystems ist eine Jahrhundertaufgabe, die nicht erledigt ist, wenn wir 2045 Treibhausgasneutralität erreichen werden". Der Bedarf werde weiter steigen. Da sei eine zusätzliche Option wie die Kernfusion gut. "Wenn wir sie jetzt nicht erforschen, wird sie der Menschheit nicht zur Verfügung stehen, wenn sie dann eben doch gebraucht wird".