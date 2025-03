Kesselhaus-Künstler: Markus Voellmys Herz schlägt für historische Tasteninstrumente

Der Flügel funktioniert noch

Im Musikinstrumentenmuseum in Basel, das zum Historischen Museum gehört, soll Martin Scholz ein kleiner Bereich gewidmet werden, deshalb will der 70-Jährige dem Museum alles schenken. „Ich habe trotzdem noch viel“, lacht er. Heute nimmt er keine großen Restaurierungen mehr an. In der Musikschule Riehen stimmt er aber regelmäßig Instrumente. „So bin ich immer noch etwas im Beruf.“ Und auch den Hammerflügel, den er in der Museumswerkstatt nachgebaut hat, betreut Voellmy noch immer. 25 Jahre ist das Einweihungskonzert her. „Er funktioniert immer noch, und es musste noch nie etwas repariert werden.“