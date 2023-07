Kesslergrube BASF stoppt Einkapselungspläne

Nach dem ersten Paukenschlag folgt der zweite: Hatte das Bundesverwaltungsgericht Leipzig zuletzt das Verfahren zur Sanierung des BASF-Anteils der Kesslergrube im Juni an die Vorinstanz, den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, zurückverwiesen (wir berichteten), stoppt BASF als Reaktion per sofort sämtliche Einkapselungspläne für Perimeter 2. Denn bis die Richter in Mannheim entscheiden, ob das, was BASF ursprünglich wollte, eine angemessene Sanierungsvariante ist oder nicht, „können noch Jahre vergehen“, wie der Grenzacher BASF-Standortleiter und Geschäftsführer George Basrawi am Mittwoch vor den Medien sagte.