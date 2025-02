Kesslergrube Grenzach: BASF will 2030 mit Sanierung beginnen

Gleichzeitig werden mit den Langzeitpumpversuchen bereits Schadstoffe aus dem Perimeter entfernt. Bei den Langzeitpumpversuchen wird das geförderte Grundwasser analysiert, danach in eine temporär betriebene Grundwasserreinigungsanlage geführt und dort gereinigt. Diese Grundwasserreinigungsanlage will BASF in einer neuen Leichtbauhalle unterbringen. Das gereinigte Grundwasser wird dann in die industrielle Kläranlage von BASF eingeleitet.

Validierung der geplanten Wärmebehandlung

Die Bohrungen und Grundwasseranalysen sind Teil der Sanierungsuntersuchung. Sie sollen dazu beitragen, dass die vorläufige Vorzugsvariante für die Sanierung, die Wärmebehandlung, beurteilt und nachfolgend ein Sanierungsplan mit den Einzelheiten zum Sanierungsvorgehen ausgearbeitet werden kann. Dies werde weitere ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen, kündigt BASF an.

Bei der Wärmebehandlung ist geplant, Wasserdampf über Lanzen in das belastete Grundwasser einzutragen. Durch die Wärme werden im Untergrund befindliche Schadstoffe mobilisiert. Die in den Untergrund eingetragene Wärme steigt auf und transportiert dabei die mobilisierten Schadstoffe Richtung Oberfläche. Unter einer Oberflächenabdichtung wird das Dampf-Gemisch kontrolliert erfasst und mit Vakuum abgesaugt. Aus diesem abgesaugten Gemisch sollen dann die Schadstoffe gezielt abgetrennt und anschließend fachgerecht entsorgt werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt.