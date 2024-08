Kesslergrube Grenzach: Container sind in Irland

Vieles wiederverwendet

Der in die drei Baufelder unterteilte Sanierungsbereich wurde etappenweise ausgehoben und saniert. Ende 2017 begannen die Aushubarbeiten im ersten Baufeld. Ende März 2022 wurde der Aushub im letzten Baufeld abgeschlossen. Die für die Sanierung eingesetzten Baumaschinen und Fahrzeuge fanden praktisch ausnahmslos eine neue Bestimmung in anderen Projekten. Ein Großteil der Gebäude und Bürocontainer konnte ebenfalls einer neuen Verwendung zugeführt werden. Die Einhausung, in der die Aushubarbeiten stattfanden, wird als Lagerhalle auf der gegenüberliegenden Rheinseite von der Firma Birsterminal benutzt, und die Halle für die Grundwasserreinigungsanlage steht heute ebenfalls an einem neuen Ort. Insgesamt 41 Büro- container, in denen sich während der Bauphase die Büros der Bauleitung und das eigens erstellte, öffentlich zugängliche Besucherzentrum befanden, hat Roche der Gemeinde Grenzach-Wyhlen zur Nachnutzung überlassen (Jugendzentrum und Obdachlosenunterbringung).