Kesslergrube Grenzach-Wyhlen: Gemeinde soll bei BASF genau hinsehen

Eggers warnt vor Grenzen und Risiken

Die heutige Situation, lässt Eggers durchblicken, sei eigentlich gar nicht so weit entfernt von der damaligen. Denn noch immer sei aus seiner Sicht überhaupt nicht klar, was die Firma BASF tatsächlich mit ihrem einst geerbten Teil der Bodenaltlast vorhabe. Die Informationspolitik des Unternehmens bewerte er als lückenhaft. Die von BASF derzeit favorisierte Sanierung ihres Teils der Grube mittels thermischer Dekontamination müsse man zumindest hinterfragen, sagte Eggers in seiner Stellungnahme im Rahmen der Bürgerfragestunde zu Beginn der jüngsten Ratssitzung. Auch eine thermische Dekontamination berge gewisse Risiken und habe zudem ihre Grenzen.

BASF beginnt mit Voruntersuchungen

Wie unsere Zeitung berichtete, hat BASF mit detaillierten Untersuchungen von Boden und Grundwasser zur geplanten Wärmebehandlung der Altablagerung in ihrem Perimeter begonnen. Dazu wird schräg und vertikal in den Untergrund gebohrt. Das Unternehmen will im zweiten Quartal dann verschiedene zusätzliche Untersuchungen von Boden und Grundwasser starten, um die Belastung im eigenen Perimeter der ehemaligen Kesslergrube genauer zu erfassen und einzugrenzen. Sie sollen dabei helfen, die Wärmebehandlung („thermische Dekontamination“) als vorläufige Vorzugsvariante für die Sanierung zu beurteilen und die Umsetzung zu planen. Die umfangreichen ergänzenden Untersuchungen sollen laut Mitteilung der Firma BASF in den kommenden drei bis vier Jahren erfolgen.