New York - Der KI-Boom hat den Chip-Konzern Nvidia am Dienstag zum wertvollsten Unternehmen an der Börse gemacht. Im späten US-Handel kam Nvidia auf einen Börsenwert von gut 3,33 Billionen Dollar und überholte damit den Software-Riesen Microsoft. Den Ausschlag dafür gab ein Kursplus von rund 3,5 Prozent, während das Microsoft-Papier leicht nachgab.