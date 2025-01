KI-kuratierte Ausstellung „Grenzen“: „KI bestimmt unseren Alltag längst mit“

Die Kunst wird spätestens seit Beuys immer auch in ihrem politischen Kontext verstanden. Sie ist per se hochpolitisch. Sie befeuert die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Wir dürfen uns nichts vormachen: Kuratoren treffen immer subjektive Entscheidungen bei der Auswahl von Künstlern für eine Ausstellung. Bei der „Regionale“ – einem seit 25 Jahren wachsenden trinationalen Ausstellungsprojekt – ging es in diesem Jahr darum, unter 900 Bewerbern Positionen auszuwählen, um ihre Werke in einer von 18 Galerien auszustellen. Ich kenne das selber: Als Ausstellungsmacher trifft man aus der Vielfalt des Materials eine intuitive Auswahl und versucht, daraus thematisch einen roten Faden zu entwickeln. Die KI kann das viel schneller. Sie kann die Bewerbungen systematisch scannen, bündeln und so ein Thema herausfinden, das besonders viele Künstler bewegt oder zur Region passt, hier eben das Thema „Grenzen“. Patrick Luetzelschwab hat als verantwortlicher Galerist die vorgeschlagenen Künstler dann besucht. Viele von ihnen fanden sich von der KI gut beschrieben, wenn auch nicht in ihrer innersten Inspirationsquelle erfasst. Das kann ein Mensch bislang besser. Was dabei herausgekommen ist, finde ich erstaunlich. Für mich ist es eine der besten Ausstellungen, die wir im Stapflehus bisher „erleben“ konnten.