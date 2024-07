KI-Suchmaschine: ChatGPT-Macher setzen zur Attacke auf Google an

Für alle anderen gab es einen Vorgeschmack in einem kurzen Video. Die Suchanfrage: Musikfestivals im August im Städtchen Boone im US-Bundesstaat North Carolina. SearchGPT antwortet mit einer Auflistung von Events samt Kurzbeschreibung und einem Link zum Ursprung der Informationen.

Falsches Festival-Datum

Gleich der erste Eintrag enthält allerdings einen Fehler. So behauptet SearchGPT, das Appalachian Summer Festival laufe vom 29. Juli bis 16. August - und verweist auf die Website als Quelle. Ein Autor des Magazins "The Atlantic" machte sich die Mühe, sie aufzusuchen - und erlebte eine Überraschung. Denn dort steht gleich im Anfang in großer Schrift, das Festival finde vom 29. Juni bis zum 27. Juli statt. Mehr noch, zu dem von SearchGPT genannten Zeitraum heißt es ausdrücklich, die Kasse sei da geschlossen.