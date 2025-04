Kickboxen: In Köln erfolgreich

Waldemar Dercho zeigte in Köln gleich seine ganze Klasse und kämpfte sich bis ins Finale des Kölner Wettbewerbes. In der Klasse über 35 Jahren bis 85 Kilogramm unterlag der 45-Jährige knapp gegen Marco Cefalu. Auch Thinipan Mahendran schaffte auf Anhieb den Finaleinzug (über 35 Jahre/ bis 75 Kilogramm), musste sich aber im Finale geschlagen geben. David Keil (15-17 Jahre/ bis 65 Kilogramm) erreichte in der Kategorie Jugend einen hervorragenden dritten Platz.

Tanya Edris Kheder schloss in der Klasse über 90 Kilogramm auf einem souveränen fünften Platz ab. „Mit dieser großartigen sportlichen Leistung kann man mehr als zufrieden sein“, so Wettkampftrainer Andreas Ohnhaus des TVG, „das ist ein sehr guter Einstieg in den Wettkampfbereich.“