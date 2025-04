Hechte sind nicht sichtbar

Nicht geklärt ist die Frage, ob sich noch Hechte in den Teichen des Kiesgruben-Biotops befinden. Diese waren vor einiger Zeit gezielt eingesetzt worden, um invasive beziehungsweise illegal ausgebrachte Fischarten zu dezimieren. Bis vor wenigen Jahren waren die großen Schwärme von Goldfischen in den Teichen im Biotop kaum zu übersehen. Bei einer Abfischaktion landeten dann auch einige nordamerikanische Zwergwelse in den Keschern. All jenen sollten die Hechte zu Leibe rücken. Bei der jüngsten Exkursion waren diese aber nicht mehr zu finden.