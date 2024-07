Kieswerk-Open-Air Weil am Rhein: Die Geschichte des „britischen Schindler“

Blick aufs Gelände: ein sternklarer Abend beim Kieswerk-Open-Air Foto: Oliver Welti

Anthony Hopkins spielt den älteren Winton, als er in den 1980er-Jahren beim Aufräumen in seiner Wohnung wieder mit der Vergangenheit konfrontiert wird. Der Film macht nachdenklich.

Die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen

Denn sein Schwerpunkt liegt nicht auf der Darstellung gewalttätiger Nazi-Unholde, nicht auf dem Kriegsgeschehen selbst oder dem lebensgefährlichen Tun der Menschen im Untergrund.

Eine Figur von Volker Scheurer. Foto: Oliver Welti

Vielmehr wird hier anhand der Person des Nicholas Winton, den es wirklich gab, und der erst 2014 im Alter von 106 Jahren gestorben ist, im Rückblick die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen angesichts von Unrecht und Unmenschlichkeit aufgeworfen. „Britischer Schindler“ wurde er in Anspielung an den bekannten Judenretter Oskar Schindler auch schon genannt. Als Szenenbild im Film dient oft nur einfach das (wunderschöne) Haus der Wintons, wo ganz am Ende auch einige der längst erwachsenen überlebenden Kinder zu Gast sind.

In der Filmpause bleibt es recht ruhig

Die Zuschauer, die am Sonntag den Weg zum Kieswerk-Open-Air in den Dreiländergarten gefunden haben, scheinen die Herausforderung zum Nachdenken anzunehmen.

Ruhige Atmosphäre im ehemaligen Kieswerk Foto: Oliver Welti

Manche haben ihre jugendlichen Kinder dabei, für die dieser Film übrigens auch absolut empfehlenswert ist. Auch wenn die Klezmer-Band „Yankeles“ aus Freiburg in der Filmpause keinesfalls nur schwermütige Töne anstimmt – die Stimmung bleibt ruhig, die Unterhaltungen leise. Viele bleiben an ihren Plätzen sitzen, während andere sich zu später Stunde einen Kaffee bei Basti Feifels „Centrale die Caffè“ oder eine Kleinigkeit zu essen holen.

Sternschnuppen am nachtschwarzen Abendhimmel

„Spannend“ sei der Film, sagt eine Frau auf Nachfrage von David Vanesse, der wie jeden Abend in seiner „Pfannkucherei“ mit drei Pfannen gleichzeitig jongliert, um alle Wünsche von der Käsetasche bis zum Nutella-Pfannkuchen zu erfüllen.

Pfannkuchen für jeden Geschmack gibt es bei David Vanesse. Foto: Oliver Welti

Das passe vielleicht doch besser als „schön“. Wunderschön sind aber, da sind sich alle einig, die vielen Sternschnuppen, die an diesem Abend über der Kinoleinwand zu sehen sind.

Ein gutes Ende, aber nicht für alle

Die wahre Geschichte im Film endet gut, aber nicht für alle: 669 Kinder konnten Winton und seine Helfer vor dem Einmarsch der Deutschen aus Prag herausholen – ein großer Kraftakt vor allem angesichts hoher bürokratischer Hürden. Rund 6000 Menschen würden dieser Aktion des überzeugten Sozialisten, die er zusammen mit wenigen Verbündeten durchführte, ihr Leben verdanken, heißt es am Ende des Films.

„Yankeles“ boten auf der Bandbühne schwermütige, aber auch fröhliche Töne. Foto: Oliver Welti

Spiegelbildlich kommt einem der Gedanke in den Kopf an jene, die es nicht geschafft haben. Der neunte Zug voller Kinder, für die Winton bereits Plätze in Familien organisiert hatte, konnte nicht mehr von Prag in Richtung England abfahren. Ganz zu schweigen von all denen, die nicht auf Wintons Listen standen.