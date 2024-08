Kiffen in Schopfheim: Keine speziellen Kontrollen geplant

Kein Kiffen in der Altstadt

Diese gelten auch in Schopfheim und insbesondere in der Innen- und Altstadt. Denn in Sichtweite von Schulen, Spielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und öffentlich zugänglichen Sportstätten sowie in Fußgängerzonen ist das Kiffen zwischen 7 und 20 Uhr untersagt.

Laut der „Bubatz-Karte“ im Internet, die für den Begriff „Sichtweite“ im Gesetzestext einen Radius von 100 Metern annimmt, gilt demnach ein Verbot für das Altstadt-Gebiet zwischen Bifig und der Bahnlinie in Nord-Südausrichtung und der IHK und dem Pflughof in Ost-West-Richtung. Dazu kommen noch weitere „Bannmeilen“, die durchaus direkt in das Altstadt-Gebiet übergehen können, etwa rund um die Schulen und die Spielplätze oder rund um die Sportstätten.