Kinder: Angebote des Lörracher Kinderschutzbunds sichtbar machen

Kinder unterstützen

Der Kinderschutzbund bietet eine Vielzahl von Angeboten an. Diese richten sich insbesondere an Kinder und Jugendliche, die in Familien mit wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen leben. Im Gespräch wurde laut Mitteilung deutlich, dass die bestehenden Hilfenetzwerke und Angebote für Familien und Kinder auch in Lörrach noch sichtbarer gemacht werden können.

Der Kinderschutzbund wurde vor über 70 Jahren gegründet, um sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland einzusetzen. In Lörrach besteht der Ortsverband seit 65 Jahren. Er setzt sich dafür ein, dass Dinge, die für viele Kinder selbstverständlich sind, auch Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, in deren Familien die finanziellen Möglichkeiten eher begrenzt sind: Ein Paar gute Winterschuhe, Kleidung, Ferienfreizeiten, Weihnachts- und Ostergeschenke oder Hausaufgabenhilfe.