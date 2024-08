Kinder-Ferien-Club: Steinen: Gratis Angebot für Kinder in den Ferien

Zwei Neuheiten gibt es in diesem Jahr: Neben dem Riesenlabyrinth für die Kleineren gibt es auch so genannte Bamba Balls oder Zorb Balls, in die die älteren Kinder mit dem ganzen Körper schlüpfen und sich spielerisch sportlich betätigen können.

Junge Helfer

Neben den Kindern selbst würden auch die Helfer, unter ihnen viele Jugendliche und junge Erwachsene, von der Erfahrung im Camp profitieren. „Sie sind nach dem Ende der Woche körperlich völlig erschöpft, aber auch sehr glücklich“, sagt Grau. Der Zusammenhalt, den sie im Camp erlebten, gebe ihnen dabei viel Kraft.

Die Vorbereitungen laufen. Am Freitag fanden Betonierarbeiten für das KFC statt. Am Sonntag, 1. September, wird ein Probetag für das Bühnenprogramm stattfinden, denn auch Bands treten beim KFC auf. Am Montag, 2. September, geht es dann los. Das Abschlussfest wird am Freitag, 6. September, ab 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen gefeiert.