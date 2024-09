Kinder-Ferien-Club Steinen: Völlig losgelöst von der Erde

Sie werden von 98 Mitarbeitern betreut. Die Fünf- bis Siebenjährigen treffen sich auf dem Gelände der Evangelischen Freikirche an der Bahnhofstraße 32, die Acht- bis 13-Jährigen an der Sporthalle in der Köchlinstraße. Im Freikirchen-Areal konnten die Kinder auf Dosen werfen, die Rollrutsche hinabsausen, Trampolin springen, Enten angeln, Cart fahren, basteln, sich schminken lassen oder sich auf der Hüpfburg austoben. Wer einen Tennisball auf eine Zielscheibe warf, konnte ein Katapult auslösen und Gutzi fangen. Ein neue Attraktion ist das große Labyrinth.

Viele Spielmöglichkeiten

Auf dem Areal rund um die Sporthalle gibt es ebenfalls eine umfangreiche Auswahl an Spielmöglichkeiten. Hier erfreuen sich die größeren Kinder und die Teenager an Seilbahn, Schubkarrenrennen, Sackhüpfen, Trampolinspringen, an der sechs Meter breiten, zehn Meter langen und sieben Meter hohen Doppel-Riesenrutsche und dem sechs mal sechs Meter hohen Kletterberg. Im Bällebad können sie abtauchen.