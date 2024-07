Kinder: Hebelschule feiert mit Musik und Gesang

Demokratiebildung und Toleranz stünden als Ziele im Bildungsplan für alle Schulen in Baden-Württemberg, sagte der Rektor und nannte Beispiele aus dem Alltag der Hebelschule: Nach den Ferien treffen sich alle Kinder und Lehrer, singen zusammen und besprechen, was aktuell in der Schule gut läuft und was nicht. Im Unterricht überlege man mit den Kindern, was es heißt, dass alle in diesem Land ihre Meinung sagen dürfen. Oder man denke mit ihnen darüber nach, warum auf einmal alle über die Meinung eines Kindes lachen.