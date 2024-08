Kinder: Stadt Lörrach strebt Betreuung und Bildung aus einem Guss an

Hoch hinaus auf dem Klettergerüst Foto: Konrad

Sowohl quantitativ als auch qualitativ ist das Angebot in den Ferien deutlich gewachsen. Damit einher gehe ein gestiegener Bedarf an Fachkräften, so Oberbürgermeister Jörg Lutz und Dieterle unisono, der kaum zu decken sei.

Lutz kritisiert Land

„Für die Umsetzung der ganztägigen Grundschulkindbetreuung würden wir uns eine bessere Unterstützung durch das Land wünschen. Der zur Verfügung stehende Fördertopf für Baden-Württemberg ist mit rund 386 Millionen Euro zu gering. Dass aufgrund der hohen Anzahl an Anträgen gleich am ersten Tag der Zuschlag nach dem Losverfahren erfolgen soll, wird dieser wichtigen Aufgabe nicht gerecht und lässt viele Kommunen sinnbildlich im Regen stehen“, sagt Lutz mit kritischem Blick auf das Bundesland.

Kaltenbach und SAK

Die Dieter-Kaltenbach-Stiftung bietet seit rund zwanzig Jahren ein verlässliches Ferienprogramm an, sowohl Kurse als auch ein offenes Angebot.