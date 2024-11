Kinder und Familien: Kinderbuchmesse Lörrach: Von Wünschen und Superkräften

Sorgenfresser-Monster

Überhaupt spielten Wünsche eine Hauptrolle bei der diesjährigen Messe. Sie wurden unter anderem in großer Zahl von Kindern an das Sorgenfresser-Monster „Helpi“ herangetragen, mit dem die gemeinnützige Organisation „Direct Help Better Future“ im Untergeschoss für den Nachwuchs da war. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen zu helfen“, erklärte Gründerin Alexandra Sieberer. Der Sorgen-Briefkasten am Bauch von Helpi wurde rege genutzt, viele Kinder steckten dort ihre Nachrichten hinein. „Da stehen zum Teil sehr berührende Sachen drin“, verriet Sieberer.

Teilnehmer

Während ihre 2021 gegründete Organisation zum ersten Mal auf der Kinderbuchmesse vertreten war, zählten etliche andere zu den wiederkehrenden Teilnehmern: die Unicef Arbeitsgruppe um Christine Langen, der Weltladen Milchhüsli, das Trinationale Umweltzentrum mit Mikroskopen und Naturforscher-Quiz, die Stadtbibliothek, die Buchhandlungen Osiander und Comix-Time sowie die Spielzeugkiste. Für das Speiseangebot zuständig waren wieder die Schubert-Durand-Stiftung und das Familienzentrum Kinderland.