Kinder und Musik: Riesenandrang beim Fest der städtischen Musikschule Lörrach

Das Interesse hatte die Einrichtung in dieser Größenordnung vielleicht gar nicht erwartet. Denn seit sie an ihrem Domizil an der Haagener Straße eingezogen war, gab es nur ein einziges Sommerfest –und dann kam Corona. In Folge luden Musikschulleiter Christoph August und sein Kollegium aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen zu Schnuppertagen ein, bei denen man sich im Vorfeld zu viertelstündigen Slots hatte anmelden müssen. Das hatte man bis vergangenes Jahr so beibehalten.