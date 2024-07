Kinder und Sport: Bürgerstiftung Lörrach bringt Kinder in Bewegung

Die Salzertschule

Andere Schule, andere Akteure: In der Sporthalle der Salzertschule stehen 15 Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse auf dem Mittelkreis. Im Laufe der Übungseinheit hüpfen sie auf einem Bein, machen einen Hampelmann oder ziehen die Knie im Laufen gegen die Brust – sofern und so gut sie es können. Stephanie Müller leitete sie an, es geht nicht um sportliche Leistung, es geht ums Bewegen. Dann ruft sie eine einfache Rechenaufgabe in die Runde: „54 durch 6“. Die Kinder rennen zu den blauen und roten Hütchen am Spielfeldrand. Ist das Ergebnis der Rechenaufgabe eine gerade Zahl, heben sie das blaue Hütchen, ist es ungerade, nehmen sie das rote. Bewegung fördert das Lernvermögen, sagt Müller, das spielerische Element soll den Spaß am Lernen stärken. Die Betriebswirtin, die ihren gut dotierten Job bei einem Basler Pharmakonzern aufgegeben hat, passt die Rechenaufgaben an den Lehrplan an, sie wird an diesem Vormittag weitere Klassen der Salzertschule in Bewegung halten.