Kinder: Viel Lob für Schulhofkonzept der Stettener Fridolinschule

Während der Sanierungsarbeiten an der Fridolinschule und des Neubaus der Turnhalle wurde der Schulhof für die Baustelleneinrichtung genutzt und ist daher entsprechend in Mitleidenschaft gezogen. Die große Asphaltfläche wird durch neue, nachhaltige Oberflächen ersetzt, gleichzeitig wird der neue Schulhof in unterschiedliche Zonen unterteilt. So wird der zentrale Bereich des Schulhofs zwischen der Turnhalle und den beiden Schulhäusern mit einem neuen Sportfeld und einer Streetball-Anlage sowie Fußballtoren ausgestattet.

Die Gestaltungsdetails

Als Oberflächenmaterial ist eine Kombination aus wasserdurchlässigem Betonsteinpflaster und Farbasphalt vorgesehen. Dabei wird die vorhandene Fassadenbegrünung wiederhergestellt, und entlang der Sporthalle werden neue Bäume gepflanzt.

Der zweite Bereich des Schulhofes befindet sich zwischen dem kleinen Schulhaus und der Hauptstraße.