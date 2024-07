Es gab eine Feierstunde mit zahlreichen geladenen Gästen. 2014 wurde die Kita im Innocel Quartier in einem kitagerechten Umbau eines ehemaligen Bürogebäudes eröffnet. Aktuell bietet sie Platz für neun Gruppen mit insgesamt 140 Kindern, davon 50 in den Krippengruppen und 90 in den Kindergartengruppen. Das Betreuungsangebot umfasst sowohl die verlängerte Öffnungszeit als auch die Ganztagsbetreuung für Kinder im U3- und Ü3-Bereich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Einrichtung ist barrierefrei gestaltet, um den Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden. Dies sei besonders wichtig, da auch die Außengruppe des Schulkindergartens der Karl-Rolfus-Schule vom St. Josefshaus Herten im Gebäude betreut wird. Die pädagogischen Teams der beiden Einrichtungen arbeiten eng zusammen, um eine Umgebung zu schaffen, in der die Begegnung der Kinder in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit im Mittelpunkt steht, heißt es abschließend.