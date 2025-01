Mehr Personal, doch Engpässe bleiben

Mit der Zahl der Kinder steigt auch der Personalbedarf in Kindertagesstätten. Die Zahl der pädagogisch tätigen Menschen in Kitas stieg deshalb in den vergangenen zehn Jahren. Rund 724.000 Betreuungskräfte arbeiteten 2024 in Kindertageseinrichtungen, im Jahr 2014 waren es noch gut 494.000. Innerhalb von zehn Jahren stieg die Zahl somit um 46 Prozent.